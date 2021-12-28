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Массовый спорт

Чернышенко: использование QR-кодов может увеличить количество зрителей на стадионах

По словам вице-премьера, необходимо действовать согласно ситуации в мире

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Допуск на спортивные мероприятия по QR-кодам может увеличить количество зрителей на трибунах. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Мы используем весь комплекс мер, который необходим для обеспечения безопасности наших граждан, в том числе спортсменов. Необходимо действовать согласно ситуации в мире, мы не пошли по сценарию глобального локдауна. Много споров идет о прививках и их последствиях, но это скорее от незнания. Что касается сертификатов, это необходимо, чтобы создать безопасные зоны", - сказал Чернышенко.

"Успех этого подхода был продемонстрирован, взаимодействие Минспорта и Роспотребнадзора показало, что это успешно. Эту практику используют различные лиги, и ее нужно распространять и не демонизировать. Эта практика может, как мы считаем, увеличить количество болельщиков на стадионах, нашим спортсменам нужна поддержка. Решение о допуске зрителей на площадки принимают регионы в зависимости от конкретной ситуации", - добавил он.

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