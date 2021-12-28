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Летние олимпийские виды спорта

Чернышенко заявил, что России обязательно нужно подать заявку на проведение Олимпиады-2036

По словам вице-премьера, в России есть несколько городов мирового уровня, готовые принять соревнования
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия обязательно должна претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Я считаю, что нужно обязательно подаваться на летние Игры 2036 года, - сказал Чернышенко. - Надо выбрать [город], у нас есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять Игры, - Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток".

Чернышенко подчеркнул, что в России есть все составляющие для успешного проведения Олимпиады. "Считаю, что готовиться уже нужно. Попрошу министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России организовать эту работу. Будем ждать решения Международного олимпийского комитета о старте заявочной компании", - добавил вице-премьер.

Россия принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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