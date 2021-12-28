Чернышенко: Россия ведет непримиримую борьбу с допингом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия ведет непримиримую борьбу с нарушениями антидопинговых правил, возврата к прошлому не будет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Что касается санкций, то это может быть бесконечным, будут высасываться из пальца все новые факты, мы к этому готовы, - сказал Чернышенко. - У нас непримиримая борьба с допингом. Надеюсь, что мы с этим закончили, ту страницу давно перевернули и не хотим ее вспоминать".

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".