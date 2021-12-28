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Футбол в России

Минспорт и РФС в начале 2022 года анонсируют подход к решению вопроса лимита на легионеров

По словам Олега Матыцина, в вопросе регулирования числа иностранных игроков найден конструктивный подход

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) в начале 2022 года анонсируют подход к решению вопроса по лимиту на легионеров. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Диалоги с федерациями у нас постоянно идут. Если говорить о футболе, найден очень конструктивный подход, в том числе к регулированию легионеров. Это не единственный вопрос, от которого зависит развитие футбола. Подход найден, и в начале года мы с РФС его анонсируем", - сказал министр.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

Теги
Российский футболМатыцин, Олег Васильевич
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