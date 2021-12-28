Михайлов: хоккеисты молодежной сборной России подтянули дисциплину в матче со швейцарцами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею дисциплинированно сыграла в матче молодежного чемпионата мира с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Россияне победили швейцарцев со счетом 4:2 во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

"Самое главное, что они подтянули дисциплину, потому что все начинается с нее. В этот раз российская команда достаточно внимательно сыграла в обороне и очень хорошо в атаке, и успех пришел", - сказал Михайлов.

Также он прокомментировал решение тренерского штаба сборной России взять запрос на просмотр положения вне игры у швейцарцев во время взятия ворот россиян в конце третьего периода. "Тренеры бились за победу, сегодня эта шайба может ничего не значить, а в следующий раз будет иметь решающее значение. Судьи определили, что швейцарцы забили по правилам, и справедливо дали две минуты нашей команде".

В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии, встреча пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 мск.