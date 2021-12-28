Бывшая третья ракетка мира Доминик Тим пропустит Открытый чемпионат Австралии

ТАСС, 28 декабря. Австрийский теннисист Доминик Тим принял решение пропустить первый турнир Большого шлема 2022 года - Открытый чемпионат Австралии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

В августе Тим досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

"Как вы знаете, я принял решение вернуться в Австрию, чтобы восстановиться после тяжелых тренировок в Дубае. Сейчас я снова чувствую себя хорошо, мое запястье в норме, тренируюсь как обычно, с хорошей интенсивностью. Я начну сезон в Аргентине в конце января и не сыграю на Открытом чемпионате Австралии. Буду скучать по австралийским болельщикам, но я вернусь в 2023 году", - сказал Тим.

Тиму 28 лет, на данный момент он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее австриец занимал третью строчку в мировом рейтинге. На счету австрийца 17 титулов ATP, включая победу на Открытом чемпионате США 2020 года.