Чернышенко связал отказ НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду с коммерческими причинами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Отказ руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Олимпийские игры в Пекине обусловлен коммерческими причинами. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

22 декабря НХЛ объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Каждый раз на Олимпийских играх идет такая торговля. Когда аргументов не осталось, они уже прикрываются ковидом. Но это коммерческая, скажем, маркетинговая история, но наша команда должна выигрывать в любых обстоятельствах, отсутствие НХЛ изменит конфигурацию всех команд. Команда проходит подготовку, скоро отправится на заключительный тренировочный сбор, я уверен, что "Красная машина" будет достойно выступать в Пекине", - сказал Чернышенко.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF) и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.