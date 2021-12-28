СМИ: Мхитарян может стать спортивным директором "Краснодара" после окончания карьеры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Армянский футболист итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может стать спортивным директором "Краснодара" после окончания игровой карьеры. Об этом сообщает портал ArmSport.

По информации источника, Мхитарян устно договорился с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким о том, что после завершения футбольной карьеры займет должность спортивного директора российского клуба. Также сообщается, что футболист на данный момент не рассматривает варианта продолжения игровой карьеры в России.

Мхитаряну 32 года, в нынешнем сезоне он провел 18 игр в чемпионате Италии, в которых забил два гола. Ранее Мхитарян выступал за английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", германскую "Боруссию" (Дортмунд), украинские "Шахтер" и "Металлург" (Донецк) и армянский "Пюник". Футболист четыре раза становился чемпионом Армении, трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды Суперкубок Германии, по разу - Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Армении Мхитарян провел 95 матчей и забил 32 мяча.