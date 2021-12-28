Чернышенко считает, что нужно лишать флагов сборные стран за дипломатический бойкот Игр

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сборные стран, которые заявляют о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр, нужно лишать национальных символов. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в Китай официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

"Бойкоты - это заведомо проигрышная ситуация для всех, - сказал Чернышенко. - Госдеп США опять начинает разыгрывать эту карту, они пыль сдувают и используют конкретные шаблоны, которые были отработаны на предыдущих Играх".

По мнению вице-премьера, отсутствие широкой поддержки бойкота должно повлиять на инициаторов. "Это охладит горячие головы от продолжения бойкотов, которые они устраивают, они вредят своим же спортсменам. Вот тех, кто бойкотирует, нужно лишить национальных признаков - флага, гимна и прочего", - отметил Чернышенко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.