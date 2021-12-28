Михайлов: хоккеиста Мичкова нельзя оценивать отдельно от молодежной сборной России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Игрок молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков талантлив от природы, но его не стоит оценивать отдельно от команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Россияне победили швейцарцев со счетом 4:2 во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира, Мичков отметился заброшенной шайбой, которая стала для него третьей на турнире.

"Сейчас очень много говорят о Мичкове. Давайте меньше говорить, тогда вы увидите, что команда достаточно сильная, вот и все, - сказал Михайлов. - Можно подумать, что хоккей остановится. Нет, он играет в команде, он играет на команду, просто у него получается лучше других, так как это ему дано природой".

В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии, встреча пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 мск.