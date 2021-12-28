Названы самые узнаваемые меры федерального проекта "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство спортивных объектов и Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) стали самыми узнаваемыми мерами федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого предоставлены ТАСС пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

Участие в опросе, проводившемся с 4 по 14 декабря, приняли 1 600 человек старше 18 лет.

"Строительство и открытие спортивных площадок, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - самые узнаваемые меры федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" по итогам 2021 года. О них информирован 41% респондентов", - рассказала руководитель по коммуникационному сопровождению федерального проекта "Спорт - норма жизни" АНО "Национальные приоритеты" Мария Ярина.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.