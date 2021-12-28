Врач футбольного ЦСКА ставит задачу воспитать участников Олимпиады-2028 в легкой атлетике

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Врач футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов, возглавивший легкоатлетическую "Академию талантов", ставит перед собой задачу, чтобы в 2028 году не менее пяти ее спортсменов смогли выступить в финальных состязаниях Олимпиады в Лос-Анджелесе. Об этом Безуглов сообщил ТАСС.

"Идея создания [академии] возникла около полутора лет назад, ее поддержали немало людей, которые с тех пор оказывают нам организационную и финансовую помощь, - сказал Безуглов, занимающий пост председателя правления "Академии талантов". - В нашей академии объединились тренеры и спортсмены, которые хотят развиваться и стать лучшими не только в России, но и в мире. Месяц назад наша организация была официально зарегистрирована, в настоящее время идет подписание договоров со спортсменами. Пока наша академия будет виртуальной, но мы уже сейчас будем оказывать всю максимальную поддержку спортсменам для их развития, начиная от учебы в вузах и заканчивая организацией сборов и премированием за высокие результаты".

"Мы основываем свою работу только на лучших мировых практиках, наших тренеров будут обучать лучшие зарубежные специалисты. Все самое передовое должно быть доступно нашим тренерам и самим "академикам". Сейчас мы думаем даже не об Олимпиаде 2024 года, а об Играх 2028 и 2032 годов. Одна из наших задач заключается в том, чтобы минимум пять наших "академиков" выступали в финалах олимпийского турнира Игр 2028 года", - добавил собеседник ТАСС.

Безуглов намерен добиться того, чтобы не менее половины пришедших в академию спортсменов при переходе в более старшую возрастную группу достигали высоких результатов. "Сейчас по статистике таких не более 20%, это очень мало", - считает он.

"В идеале к концу следующего года в Ерино мы хотим создать интернат по типу футбольной академии, где будут собраны самые талантливые юные легкоатлеты страны. Никаких блатных не будет, отбором спортсменов занимается экспертный совет, в академию уже сейчас входят чемпионы России, призеры первенств Европы. В настоящее время мы сотрудничаем с 25 спортсменами, через год их будет 50, через два - 100. Во главу угла мы ставим допинговую чистоту, никаких историй с употреблением запрещенных веществ даже близко быть не должно", - сказал Безуглов.

Безуглову 40 лет, он был врачом футбольной сборной России с 2012 по 2021 год, в команду его пригласил Фабио Капелло, на тот момент занимавший пост главного тренера сборной. Вместе с национальной командой Безуглов принял участие в двух чемпионатах мира (2014, 2018), двух чемпионатах Европы (2016, 2021) и Кубке конфедераций (2017), также он работал в медицинских штабах "Локомотива" и "Анжи". Летом 2021 года он начал работать в ЦСКА. Безуглов также является главой Федерации легкой атлетики Московской области и председателем антидопинговой и медицинской комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики.