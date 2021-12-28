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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фетисов: россияне сделали нужные выводы после поражения на молодежном чемпионате мира

В ночь на вторник россияне победили швейцарцев во втором туре группового этапа со счетом 4:2, в первом матче команда России проиграла шведам

ТАСС, 28 декабря. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) сделали правильные выводы после поражения от команды Швеции в стартовом матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:2 во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира. В первом матче российские хоккеисты уступили шведам (3:6).

"Так рад за этих молодых пацанов. Им уделяется много внимания, будто это главное событие в спорте. Молодцы, победили, играли хорошо. Но чтобы двигаться дальше, надо выиграть две игры", - сказал Фетисов.

"Матч со Швейцарией стал хорошей подготовкой к следующим встречам. Дисциплина игровая, все, что необходимо, было. Так что после первого матча сделали нужные выводы", - добавил он.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Словакии. Встреча пройдет 30 декабря.

Теги
Фетисов, Вячеслав Александрович
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