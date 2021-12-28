Футболист "Крыльев Советов" Сергеев проходит медосмотр в "Зените"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Иван Сергеев проходит углубленное медицинское обследование в "Зените". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

"Мы должны получить результаты углубленного медицинского обследования, и после этого пройдут переговоры с "Крыльями Советов" и с самим игроком. По их итогам можно будет сказать, будет ли подписан контракт или нет", - сказал Медведев.

В нынешнем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за "Крылья Советов" он провел 67 матчей, забил 51 мяч и отдал 19 голевых пасов. Также он представлял московские "Строгино" и "Торпедо", "Тамбов" и латвийскую "Ригу".

"Зенит" лидирует после 18 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.