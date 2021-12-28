СМИ: "Челси" потратил на трансферы больше всех футбольных клубов в XXI веке

ТАСС, 28 декабря. Английский "Челси" потратил на трансферы больше всех футбольных клубов начиная с сезона-2000/01. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Лондонский клуб, владельцем которого с июля 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович, с сезона-2000/01 потратил на трансферы €2,4 млрд. На втором месте располагается английский "Манчестер Сити" (€2,3 млрд), на третьем и четвертом - испанские "Реал" (€2,2 млрд) и "Барселона" (€2,2 млрд) соответственно, на пятом - итальянский "Ювентус" (€2,1 млрд), на шестом - английский "Манчестер Юнайтед" (€2 млрд), на седьмом - итальянский "Интер" (€1,7 млрд), на восьмом - французский ПСЖ (€1,7 млрд), на девятом - английский "Ливерпуль" (€1,6 млрд), замыкает десятку итальянский "Милан" (€1,5 млрд).

Начиная с сезона-2000/01 "Челси" пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и Суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, также в 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА.