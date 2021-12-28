Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Габулов назначен гендиректором "Химок"

ТАСС, 28 декабря. Генеральным директором подмосковных "Химок" стал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Владимир Габулов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Габулов сменил Сергея Анохина, который занимал этот пост с 2020 года.

"Я благодарен Сергею Вячеславовичу [Анохину] за проделанную работу, за это время было много сделано. Сейчас перед "Химками" стоит серьезная задача по сохранению прописки в премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей", - сказал Габулов.

Габулову 38 лет, он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, а также бронзовым призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. В 2018 году Габулов возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом "Алании", а до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.