Олимпиада в России, бизнес и бойкоты. Чернышенко и Матыцин подвели итоги года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин подвели итоги спортивного 2021 года на специальном брифинге в координационном центре правительства РФ. Одной из обсуждаемых тем стала возможная подача Россией заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

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Тема подачи Россией заявки на проведение Олимпиады стала активно обсуждаться осенью. Например, высказывалось предложение организовать соревнования на Дальнем Востоке. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее в интервью ТАСС назвал интересной возможность провести Олимпиаду в двух частях света - Европе и Азии. "Я считаю, что нужно обязательно подаваться на летние Игры 2036 года, - сказал Чернышенко. - Надо выбрать [город], у нас есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять Игры, - Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток". Россия один раз принимала зимние Олимпийские игры - в 2014 году в Сочи. В 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада. Чернышенко подчеркнул, что в России есть все составляющие для успешного проведения Олимпиады: "Считаю, что готовиться уже нужно. Попрошу министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России организовать эту работу. Будем ждать решения Международного олимпийского комитета о старте заявочной кампании". Забыть про допинг Матыцин отметил, что одним из приоритетов в России является формирование культуры чистого спорта. Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

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"Для нас одним из основных направлений является борьба с допингом. Наша задача - выстроить внутри систему чистого спорта. Проводятся мероприятия образовательного характера, мы применяем жесткие административные меры. Наша организация борьбы с допингом признана одной из ведущих в мире", - сказал Матыцин. Чернышенко добавил, что Россия ведет непримиримую борьбу с нарушениями антидопинговых правил, возврата к прошлому не будет. "Что касается санкций, то это может быть бесконечным, будут высасываться из пальца все новые факты, мы к этому готовы, - сказал Чернышенко. - У нас непримиримая борьба с допингом. Надеюсь, что мы с этим закончили, ту страницу давно перевернули и не хотим ее вспоминать". Спорт, бизнес и население Также была затронута тема финансирования различных проектов. Так, по словам Чернышенко, правительство выделит на программу "Спорт - норма жизни" более 70 млрд рублей в 2022 году. Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Помимо этого, на проект "Бизнес-спринт" до 2030 года будет выделено 55 млрд рублей. До 2024 года размер финансирования составит 16 млрд рублей. Инициатива проекта "Бизнес-спринт" заключается в том, что в рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом. Вице-премьер отметил, что количество занимающихся спортом жителей России также растет. Данная тема является основной в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Всего к 2030 году предусматривается увеличение числа систематически занимающихся спортом граждан до 70%.

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"Мы уверенными темпами движемся к достижению [отметки в] 46,5% жителей РФ, регулярно занимающихся спортом. Мы движемся к нашей цели, около 63 млн россиян ведут здоровый образ жизни", - отметил Чернышенко. "В следующем году не менее 48% жителей нашей страны регулярно будут посещать спортзалы, секции, стадионы. Несмотря на ковидные ограничения, спортивная отрасль восстановилась. Прошли свыше 13,5 тысяч соревнований всероссийского и международного уровня. Это говорит о том, что по сравнению с допандемийным временем количество соревнований увеличилось на 5%, а учитывая межрегиональные - на 15%", - добавил он. Бойкотирующих Олимпиаду нужно наказывать Говоря о государствах, дипломатически бойкотирующих Олимпийские игры, Чернышенко отметил, что сборные таких стран нужно наказывать. 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в Китай официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. "Бойкоты - это заведомо проигрышная ситуация для всех, - сказал Чернышенко. - Госдеп США опять начинает разыгрывать эту карту, они пыль сдувают и используют конкретные шаблоны, которые были отработаны на предыдущих Играх".

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