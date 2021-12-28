Шахматный турнир претендентов пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля 2022 года

ТАСС, 28 декабря. Турнир претендентов, который определит участника следующего матча за мировую шахматную корону, пройдет с 16 июня по 7 июля 2022 года в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

На данный момент на турнир претендентов квалифицировались шесть гроссмейстеров - россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов. Два последних участника определятся по итогам Гран-при.

"Турнир претендентов - одно из самых ярких событий в шахматном календаре, поэтому он пользуется огромной популярностью, - сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. - Его популярность выросла до такой степени, что его можно сравнить с матчем на первенство мира. В FIDE удовлетворены тем, что турнир пройдет в Испании - стране, которая любит шахматы".

Звание чемпиона мира с 2013 года удерживает норвежец Магнус Карлсен, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану, в 2021-м - Непомнящего.

Матч за звание чемпиона мира состоится в начале 2023 года.