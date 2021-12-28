"Барселона" объявила о подписании контракта с футболистом "Манчестер Сити" Торресом

ТАСС, 28 декабря. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с полузащитником английского "Манчестер Сити" Ферраном Торресом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2027 года, отступные за игрока составят $1 млрд. За английскую команду в нынешнем сезоне Торрес провел семь матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Торресу 21 год, он является воспитанником испанской "Валенсии". Во взрослую команду перешел в январе 2018 года, за "Валенсию" он провел 97 матчей в разных турнирах, забив девять голов и отдав 12 результативных передач. В 2019 году стал победителем Кубка Испании. В августе 2020 года перешел в "Манчестер Сити", за английский клуб испанец принял участие в 43 играх, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. В составе клуба из Манчестера он стал чемпионом Англии (2021) и обладателем Кубка английской лиги (2021).

В составе сборной Испании Торрес стал бронзовым призером чемпионата Европы (2021) и завоевал серебро в Лиге наций (2021). Всего за сборную Испании он провел 22 игры и забил 12 голов.

"Барселона" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков в 18 матчах. В следующем туре национального первенства подопечные Хави на выезде сыграют с "Мальоркой" 2 января.