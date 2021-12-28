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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе: Ретивых пропустит Олимпиаду, если не попадет в топ-3 в спринте на "Тур де Ски"

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глеб Ретивых не попадет в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине, если не сможет занять место в тройке по итогам спринта на многодневке "Тур де Ски". Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжная многодневка "Тур де Ски" стартовала во вторник спринтерскими гонками у мужчин и женщин.

"Если Ретивых сегодня выиграет, то есть шанс на Олимпиаду. Если не будет в тройке, то точно не едет", - сказала Вяльбе.

Ретивых 29 лет, он является серебряным (классический командный спринт) и дважды бронзовым призером (личный и командный спринт) чемпионатов мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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