Российские лыжники не смогли выйти в финалы спринта на "Тур де Ски"

ТАСС, 28 декабря. Российские лыжники не пробились в финалы спринтерских гонок свободным стилем на многодневке "Тур де Ски". Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли на стадии четвертьфинала, Глеб Ретивых и Александр Терентьев завершили выступление в полуфинале.

В женских соревнованиях в четвертьфинале выбыли Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Наталья Непряева не преодолела стадию полуфинала.

Многодневка "Тур де Ски" сезона-2021/22 завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали Большунов и американка Джесси Диггинс.