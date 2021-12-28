Футболист Захарян считает, что Шварц и Карпин придерживаются одинаковой тактики

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник московского "Динамо" Сандро Шварц похожи друг на друга эмоциями. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.

"Шварц и Карпин придерживаются приблизительно одинаковой тактики, - сказал Захарян. - Валерий Георгиевич, можно сказать, требует от нас того же, что и Шварц. Оба похожи друг на друга эмоциями. Про различия между ними мне трудно сказать".

Захарян заявил, что Шварц является главным человеком в становлении его карьеры. 15 декабря Шварц продлил контракт с "Динамо" до конца сезона-2023/24. "Он дал мне шанс и всячески меня поддерживал, - отметил Захарян. - Конечно, я был рад, что мы продолжим вместе работать. Жду уже начала сборов".

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.