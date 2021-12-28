Никитин: Нижний Новгород готов приступить к подготовке заявки на проведение Олимпиады

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Нижний Новгород готов незамедлительно приступить к подготовке заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Олимпиада в России, бизнес и бойкоты. Чернышенко и Матыцин подвели итоги года

Ранее во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства сообщил, что Россия обязательно должна претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Он, в частности, отметил, что Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток готовы принять Олимпиаду.

"Более чем готовы принять участие в подготовке российской заявки на проведение Олимпиады-2036. Федеральный центр о нашей готовности знает. В любой момент можем приступать к работе", - сказал губернатор.

Россия принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.