{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Никитин: Нижний Новгород готов приступить к подготовке заявки на проведение Олимпиады

Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия обязательно должна претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Нижний Новгород готов незамедлительно приступить к подготовке заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На эту тему
Олимпиада в России, бизнес и бойкоты. Чернышенко и Матыцин подвели итоги года
Олимпиада в России, бизнес и бойкоты.

Ранее во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства сообщил, что Россия обязательно должна претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Он, в частности, отметил, что Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток готовы принять Олимпиаду.

"Более чем готовы принять участие в подготовке российской заявки на проведение Олимпиады-2036. Федеральный центр о нашей готовности знает. В любой момент можем приступать к работе", - сказал губернатор.

Россия принимала летние Олимпийские игры в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Баскетбольные еврокубки
Матч баскетбольной Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесли из-за коронавируса
Встреча должна была состояться 29 декабря в Греции
Матч баскетбольной Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесли из-за коронавируса
Читать полностью