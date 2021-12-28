Волейболистки казанского "Динамо" выиграли Кубок России

ТАСС, 28 декабря. Казанское "Динамо" обыграло калининградский "Локомотив" в финальном матче женского Кубка России по волейболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:14, 26:24, 25:17) в пользу казанского клуба. В матче за третье место сыграют московское "Динамо" и петербургская "Ленинградка" (начало - 19:00 мск).

"Динамо" в седьмой раз стало обладателем трофея (2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). Также команда шесть раз выигрывала чемпионат России, один раз - суперкубок страны. На международной арене клуб выигрывал Лигу чемпионов (2014) и Кубка CEV (2017).

"Локомотив" основан в 2018 году, с тех пор клуб стал чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призером кубка страны.