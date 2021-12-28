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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: лыжник Ретивых усложняет свою задачу отбора на Олимпийские игры

Во вторник россиянин не сумел пройти стадию полуфинала в спринтерской гонке на "Тур де Ски"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых усложняет себе задачу попасть на Олимпиаду в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Во вторник Ретивых на стадии полуфинала завершил выступление в спринтерской гонке свободным стилем на "Тур де Ски". Первый этап многодневки проходит в швейцарском Ленцерхайде.

"Все в его [Ретивых] руках и ногах. Да, он немножко усложняет свою ситуацию, но есть шансы пробежать еще и показать результат", - сказал Крянин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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