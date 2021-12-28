Крянин: лыжник Ретивых усложняет свою задачу отбора на Олимпийские игры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых усложняет себе задачу попасть на Олимпиаду в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Во вторник Ретивых на стадии полуфинала завершил выступление в спринтерской гонке свободным стилем на "Тур де Ски". Первый этап многодневки проходит в швейцарском Ленцерхайде.

"Все в его [Ретивых] руках и ногах. Да, он немножко усложняет свою ситуацию, но есть шансы пробежать еще и показать результат", - сказал Крянин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.