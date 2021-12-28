Захарян: "Динамо" не хватило концентрации в первой части сезона

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболистам московского "Динамо" не хватило концентрации в первой части сезона. Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник бело-голубых Арсен Захарян.

"Очень хорошо оцениваю первую часть сезона для "Динамо", - сказал Захарян. - Могли лучше, конечно. Например, не терять очки, ведя по ходу игры, были матчи, когда соперник на бумаге считался слабее, но мы проигрывали. Это футбол, ничего страшного, и в целом нормально выступили. Думаю, что если столько же очков наберем, то можно замахнуться на серьезные места".

"Команде не хватило концентрации? Я думаю, что да, наверное, мысли были, когда после первого тайма ведем, что уже выиграли. Нас наказывали за это. Плюс у нас молодая команда, это тоже сказалось", - добавил Захарян.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" составляет два очка. В Бетсити - Кубке России "Динамо" вышло в 1/8 финала, на этой стадии команда Сандро Шварца дома сыграет с "Нижним Новгородом", встреча пройдет в начале марта 2022 года.