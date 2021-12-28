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Футбол в России

Футболист "Динамо" Захарян оценил свою игру в первой части сезона

Полузащитник поставил себе оценку "хорошо"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян оценивает свою игру в первой части сезона на четверку. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Могу оценить на "хорошо" мою игру в первой части сезона, - сказал Захарян. - Что бы улучшил? Как раз думаю об этом, есть пара мыслей. Например, делать почаще массаж, моменты в плане восстановления".

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 17 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.

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