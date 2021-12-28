Футболист сборной России Захарян считает команду Польши сильным соперником

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная Польши по футболу является сильным соперником для россиян в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян.

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе "Лужники". В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Все наши соперники в стыках сильные, - сказал Захарян. - Но я думаю, мы будем отталкиваться от своей игры, не смотреть, кто как играет. Понятно, что будем разбирать соперника, конечно, сборная Польши - это сильная команда".