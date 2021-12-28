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ЧМ-2022 по футболу

Футболист сборной России Захарян считает команду Польши сильным соперником

Команды сыграют в полуфинале стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная Польши по футболу является сильным соперником для россиян в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян.

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе "Лужники". В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Все наши соперники в стыках сильные, - сказал Захарян. - Но я думаю, мы будем отталкиваться от своей игры, не смотреть, кто как играет. Понятно, что будем разбирать соперника, конечно, сборная Польши - это сильная команда".

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