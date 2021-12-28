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Кубок ATP

СМИ: сборная Австрии снялась с ATP Cup

Команда была соперником россиян по групповому этапу турнира

ТАСС, 28 декабря. Сборная Австрии по теннису не сможет принять участие в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом сообщает газета Kronen Zeitung ("Кронен Цайтунг"), ссылаясь на слова члена австрийской сборной Лукаса Мидлера.

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"К сожалению, Деннис Новак вынужден сняться, - приводит слова Мидлера газета. - Несколько минут назад мы отменили наши рейсы".

Мидлер занимает 291-е место в мировом рейтинге. Ранее от участия в турнире отказался Доминик Тим (15-е место в рейтинге АТР), который также не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. После отказа Новака (119) в составе сборной не оказалось теннисистов, входящих в топ-250 мирового рейтинга, австрийская команда не сможет, согласно регламенту, принять участие в соревнованиях.

Сборная Австрии должна была сыграть в группе B вместе с командами России, Италии и Австралии. ATP Cup пройдет с 1 по 9 января в Сиднее.

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