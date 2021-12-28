Бородавко: Большунов набирает форму, но пока ему не хватает скорости

ТАСС, 28 декабря. Российский лыжник Александр Большунов на данный момент не набрал оптимальную форму. Об этом заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Во вторник спринтерскими гонками у мужчин и женщин стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски", Большунов выбыл в четвертьфинале.

"Большунов постепенно набирает форму. Спринт - не показатель, завтра будет дистанционная гонка, где он может улучшить свой результат. Пока Александру не хватает скорости. У него все равно остается определенный лидирующий фактор", - сказал Бородавко.

Большунову 24 года, он трижды становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр, также на его счету победа на чемпионате мира и в общем зачете "Тур де Ски" прошлого сезона.

"Тур де Ски" завершится 4 января. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.