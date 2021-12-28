Российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду

ТАСС, 28 декабря. Россиянка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Варшаве.

В финальном, 11-м туре Костенюк черными фигурами сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. По итогам 11 туров Костенюк набрала 9 очков, у ближайших преследовательниц перед заключительным туром было по 7,5 очка. Таким образом, россиянка стала недосягаема для соперниц.

Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду, ранее она трижды становилась второй (2012, 2014, 2016).

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