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Биатлон

Биатлонисты Буртасова и Елисеев заняли третье место в Рождественской гонке в масс-старте

Первыми финишировали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер
Матвей Елисеев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Матвей Елисеев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев стали третьими в масс-старте в рамках Рождественской гонки, которая проходит в немецком Рупольдинге.

Победу одержали немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер, преодолевшие дистанцию за 31 минуту 04,4 секунды и не допустившие ни одного промаха. Вторыми финишировали украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (отставание - 1.16,6; 7 промахов). Россияне отстали от победителей на 1 минуту 17,6 секунды, допустив пять промахов.

Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее во вторник.

Елисеев - двукратный бронзовый призер чемпионата мира в эстафете, также на счету 28-летнего спортсмена две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Его ровесница Буртасова является двукратной победительницей континентального первенства.

Рождественская гонка является коммерческим соревнованием, она традиционно проходит на стадионе футбольного клуба "Шальке" в германском Гельзенкирхене, однако в этом году соревнования были перенесены в Рупольдинг из-за новой вспышки коронавируса.

Команды в Рождественской гонке состоят из мужчины и женщины. Участником первой в истории Рождественской гонки в 2002 году стал нынешний президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Елисеев и Буртасова стали победителями соревнований в прошлом году. Сборные России и Норвегии являются рекордсменами по количеству побед (5 раз).

 

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