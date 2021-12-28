Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом

ТАСС, 28 декабря. Украинский специалист Андрей Шевченко, возглавляющий итальянский футбольный клуб "Дженоа", заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также положительный результат теста на коронавирус выявлен у капитана команды Доменико Кришито. Шевченко и Кришито помещены на карантин. Тренировки "Дженоа" возобновятся 29 декабря под руководством помощника Шевченко Мауро Тассотти.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С июля 2016 года по август 2021-го он был главным тренером сборной Украины. Команда под его руководством не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за итальянский "Милан" с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

"Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Итали, набрав 11 очков в 19 матчах. В следующем туре клуб из Генуи 6 января в гостях встретятся с "Сассуоло".