Хоккеист Петерссон присоединится к "Динамо" 5 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новичок московского "Динамо" нападающий Андре Петерссон присоединится к столичной команде в Хельсинки после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом" 5 января. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

27 декабря "Динамо" подписало контракт с Петерссоном до конца сезона.

"Петерссон присоединится к команде в Хельсинки, играть будет позже. Будем смотреть по состоянию", - сказал Кудашов.

Ранее Петерссон уже играл в составе московского "Динамо" - в сезоне-2019/20. В 47 играх регулярного чемпионата он набрал 39 очков (17 шайб + 22 результативные передачи). В плей-офф на счету шведа пять заброшенных шайб и одна результативная передача в шести матчах. В КХЛ швед также выступал за "Сочи", омский "Авангард", "Барыс" из Нур-Султана и ярославский "Локомотив". В составе молодежной сборной Швеции становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

"Динамо" набрало 61 очко в 43 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.