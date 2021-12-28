Тренер ЦСКА Федоров прокомментировал судейство в матче КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тренерам ЦСКА надо будет провести консультации с судейским корпусом после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 4:3, по ходу третьего периода армейцы вели со счетом 3:1. Три из четырех шайб динамовцы забросили в большинстве.

"Если серьезно, то может мы не знаем каких-то судейских правил, - сказал Федоров. - Надо будет посмотреть видео, может надо будет провести какие-то консультации с судейским корпусом. Мы выровняли игру во втором периоде, потом повели со счетом 3:1, но удаления не дали нам возможности продолжить ту игру, которую мы хотели".

ЦСКА набрал 58 очков в 43 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.