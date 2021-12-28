Васильев: кондиции биатлониста Елисеева не позволяют ему выступать на высоком уровне

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Функциональное состояние российского биатлониста Матвея Елисеева не позволяет ему выступать на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Евгения Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке. 21 декабря Елисеев объявил, что берет паузу в карьере до марта.

"Елисеев все правильно сделал (принял решение приостановить карьеру - прим. ТАСС), - сказал Васильев. - Просто эту гонку не стоит воспринимать всерьез. Первоначально она задумывалась как гонка сильнейших биатлонистов мира, на сегодняшний день там выступают неплохие середнячки, но никак не звезды, за исключением, быть может, [Доротеи] Вирер. Не забывайте, гонка достаточно короткая, того функционального состояния, в котором пребывают Елисеев и Буртасова, достаточно для второго места".

"Решение приостановить карьеру и выступить в марте на чемпионате страны - совершенно правильное. Если он не чувствует достаточно сил, зачем себя мучить? Лучше подготовиться к главному старту, для него теперь это чемпионат России и забронировать за собой место в сборной, так как на сегодняшний день он туда не попадает", - добавил он.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля.