Ассоциация гольфа США и Трамп уладили разногласия из-за отмены турнира на площадке Трампа

ТАСС, 28 декабря. Компания Trump Organization, принадлежащая бывшему президенту США Дональду Трампу, и Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) во вторник достигли соглашения касательно отказа ассоциации проводить в 2022 году один из турниров на поле, которым владеет Трамп, из-за штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года. Об этом во вторник сообщила газета Politico.

Как отмечает издание, подробности достигнутых договоренностей не раскрываются.

В ассоциации отметили вклад компании Трампа в развитие гольфа, а также поблагодарили ее за помощь, оказываемую спортсменам, сообщает газета. В свою очередь в Trump Organization подчеркнули, что компания с уважением относится к деятельности ассоциации и продолжит поддерживать ее работу.

В январе 2021 года агентство Associated Press сообщило, что Ассоциация профессиональных игроков гольфа США отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, которым владеет занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп. Турнир должен был пройти в 2022 году в принадлежащем Трампу комплексе в штате Нью-Джерси. Ассоциация отказалась проводить их на данной площадке из-за беспорядков, перешедших в штурм здания Конгресса США. Глава PGA Джим Ричерсон заявил, что правление организации проголосовало за расторжение контракта на проведение турниров в комплексе Трампа, подписанного в 2014 году.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.