МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов стал почетным членом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС рассказал глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Решение было принято на генеральной ассамблее FIDE. Решение было принято единогласно", - сказал Дворкович.

Филатову 50 лет, он является предпринимателем и почетным академиком Российской Академии художеств. В 2014 году возглавил ФШР и был избран на конгрессе FIDE вице-президентом организации.

FIDE, основанная в 1924 году, является руководящим органом шахматного спорта и регулирует все международные шахматные соревнования. Созданный как неправительственное учреждение, он был признан Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве глобальной спортивной организации в 1999 году. Штаб-квартира находится в Лозанне, это одна из крупнейших спортивных организаций, объединяющая 195 стран в качестве аффилированных членов, в форме национальных шахмат.