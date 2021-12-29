ТАСС, 29 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал обидным поражение на тай-брейке за титул чемпиона мира по рапиду. Об этом россиянин написал на своей странице в Twitter.

Непомнящий уступил 17-летнему Абдусатторову на тай-брейке за титул чемпиона мира по рапиду

Во вторник Непомнящий проиграл во второй партии тай-брейка 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову и стал вторым на мировом первенстве.

"Достаточно обидно проиграть на тай-брейке, но это лучше, чем ничего, - написал Непомнящий. - Огромные поздравления Абдусатторову. С нетерпением ожидаю блиц".

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года. Непомнящий в третий раз стал вторым на чемпионате мира по рапиду, один раз россиянин занимал третье место.

Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду, узбекистанский гроссмейстер на завершившемся турнире нанес единственное поражение Карлсену. Он занимает третье место в юниорском рейтинге FIDE.

Чемпионат мира по рапиду в Варшаве проходил с 26 по 28 декабря, с 29 по 30 декабря в польской столице пройдет мировое первенство по блицу. В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года. Среди россиян чемпионами мира по рапиду становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018).