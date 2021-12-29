НХЛ объявила о переносе еще 10 матчей регулярного чемпионата

ТАСС, 29 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла еще 10 матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Из-за проблем, связанных с коронавирусом и затрагивающих оба клуба, перенесена встреча между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Детройтом", которая была запланирована на 30 декабря. Из-за ограничений въезда в некоторые канадские города перенесены девять встреч: "Оттава" - "Питтсбург" (31 декабря), "Калгари" - "Виннипег" (1 января), "Торонто" - "Каролина" (4 января), "Монреаль" - "Вашингтон" (5 января), "Монреаль" - "Торонто" (7 января), "Монреаль" - "Баффало" (9 января), "Виннипег" - "Сиэтл" (9 января), "Монреаль" - "Коламбус" (11 января) и "Виннипег" - "Миннесота" (11 января).

Встречи перенесены на конец сезона, точные даты лига определит позднее.