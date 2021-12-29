Тарасенко заявил, что с нетерпением ждет матча "Зимней классики" НХЛ 2022 года

ТАСС. 29 декабря. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко с нетерпением ждет матча "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года. Комментарий россиянина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

2 января 2022 года "Сент-Луис" сыграет с "Миннесотой" на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота), матч начнется в 03:00 мск. Команды должны были принять участие в "Зимней классике" в прошлом году, однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса, и мероприятие отменили. Тарасенко в составе "Сент-Луиса" играл в "Зимней классике" 2017 года, тогда команда дома на бейсбольной арене "Буш-стэдиум" обыграла "Чикаго" со счетом 4:1, россиянин оформил дубль.

"Что касается "Зимней классики", то я буду рад вновь принять в ней участие, - заявил Тарасенко. - Немногие команды получают такую возможность. Для меня это будет второй подобный опыт, и я с нетерпением его жду. Даже если будет так же холодно, как в Сибири".

"Сыграть перед огромной толпой фанатов на бейсбольном стадионе - это уникальный опыт, - отметил россиянин, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ. - Как я уже говорил, мне не терпится выйти на лед в Миннесоте, потому что такие матчи запоминаются на всю жизнь. Но сейчас все мысли о завтрашней игре [против "Эдмонтона"], после нее будем готовиться уже к "Зимней классике".

За "Миннесоту" выступает российский нападающий Кирилл Капризов, который может впервые принять участие в "Зимней классике" НХЛ. "Я считаю, что это классное событие как для болельщиков, так и для клуба и самих хоккеистов. Думаю, все круто и весело проведут время. Мне нравится играть на открытом воздухе", - сказал Капризов.

"В России я уже играл на большой арене, у меня был такой опыт, - добавил форвард "Миннесоты". - И в составе сборной играл, и в составе ЦСКА против СКА в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе".