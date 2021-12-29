Канадские хоккеисты со счетом 11:2 обыграли австрийцев в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС, 29 декабря. Сборная Канады обыграла команду Австрии со счетом 11:2 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Эдмонтоне.

В составе победителей шайбы забросили Кент Джонсон (6-я минута), Лукас Кормье (7), Логан Станковен (9), Коннор Бедард (16, 17, 27, 43), Коул Перфетти (41), Мэйсон Мактавиш (45, 46), Маврик Бурк (47). У австрийцев отличились Лукас Нечесаны (40), Матиас Бом (53).

Бедард повторил рекорд по количеству шайб, заброшенных в матче молодежного чемпионата мира, и стал самым молодым игроком в истории турнира, оформившим покер. Бедарду 16 лет, в мае он в составе сборной Канады стал победителем юниорского чемпионата мира. В финале канадцы со счетом 5:3 обыграли россиян. В текущем сезоне канадец провел 24 матча за команду Западной хоккейной лиги (WHL) "Реджина Пэтс" и набрал 24 очка (14 голов + 10 передач).

Канадцы и австрийцы выступают в группе A вместе со сборными Финляндии, Германии и Чехии. После двух матчей в турнирной таблице лидирует команда Канады (шесть очков), далее идут финны (6), немцы (2), чехи (1) и австрийцы (0).

В группе B выступают сборные России, Швеции, США, Швейцарии и Словакии. Лидируют шведы (6), вторыми идут американцы (3), третьими - россияне (3), четвертыми - швейцарцы (3), пятыми - словаки (0). В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.