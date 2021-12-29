"Тампа" обыграла "Монреаль" в первом матче НХЛ после рождественской паузы

ТАСС, 29 декабря. "Тампа" на своей площадке со счетом 5:4 в овертайме обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (12-я и 15-я минуты), Росс Колтон (29), Кори Перри (60), в прошлом сезоне выступавший за "Монреаль", Ондржей Палат (61). У канадской команды шайбы забросили Лукас Вейдемо (11), Рафаэль Харви-Пинар (23), для которого этот гол стал первым в НХЛ, Кейл Клаг (47), Дэвид Савар (54). Российский защитник "Монреаля" Александр Романов не отметился результативными действиями. Выступающие за "Тампу" вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев не играли из-за нахождения в ковид-протоколе, их одноклубник Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

"Тампа" занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 31 матче. "Монреаль" идет на последней, восьмой строчке с 18 очками за 32 игры. Следующую встречу канадская команда проведет 31 декабря в гостях против "Каролины", "Тампа" в тот же день сыграет на выезде с "Флоридой".

Матчем "Тампа" - "Монреаль" регулярный чемпионат НХЛ возобновился после рождественской паузы. Перерыв должен был продлиться с 24 по 27 декабря, однако из-за коронавируса он начался 23 декабря, а завершился 28-го. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе.

По информации канадского телеканала Sportsnet, по состоянию на вечер 28 декабря в ковид-протоколе лиги находились 126 игроков. В их число вошли россияне Илья Любушкин ("Аризона"), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Иван Барбашев ("Сент-Луис"), Сергачев, Василевский, Илья Михеев ("Торонто"), Евгений Дадонов ("Вегас"). Также в списке находятся Дон Гранато, Джон Купер и Питер Дебур, возглавляющие "Баффало", "Тампу" и "Вегас" соответственно.

С начала сезона-2021/22 НХЛ перенесла 81 матч регулярного чемпионата, только один из них уже состоялся - "Нью-Джерси" и "Оттава" 7 декабря провели встречу, которая изначально должна была пройти 16 ноября. 22 декабря лига объявила, что ее игроки не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине. В запланированную для Игр паузу с 7 по 22 февраля планируется провести перенесенные из-за коронавируса матчи текущего регулярного чемпионата.