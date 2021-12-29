Трипл-даблы Джеймса и Уэстбрука помогли "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" в матче НБА

ТАСС. 29 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях со счетом 132:123 обыграл "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 32 очка, также на его счету 11 подборов и 11 передач. Трипл-дабл также оформил одноклубник Джеймса Расселл Уэстбрук (24 очка + 12 подборов + 10 передач).

"Лейкерс" прервали серию из пяти поражений, клуб из Лос-Анджелеса занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 17 победами в 35 матчах. "Хьюстон" выиграл 10 встреч из 35 и идет на последней, 15-й строчке.

Следующий матч "Лейкерс" проведут 30 декабря в гостях против "Мемфиса". "Хьюстон" 1 января сыграет дома с "Майами".

Результаты других матчей игрового дня: