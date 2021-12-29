Хоккеист Мухамадуллин прокомментировал первую победу молодежной сборной на чемпионате мира

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России чувствовали себя более уверенно в матче молодежного чемпионата мира с командой Швейцарии, чем в первой игре против шведов. Об этом ТАСС рассказал защитник сборной России Шакир Мухамадуллин.

Россияне проиграли шведам со счетом 3:6, а во втором матче выиграли у швейцарцев - 4:2.

"Главное отличие от предыдущего матча было связано больше с психологией - все-таки вторая игра на чемпионате мира, меньше волнения, на льду себя чувствовали уверенней, - сказал Мухамадуллин. - Швейцарцы - хорошая и быстрая команда, готовились как к обычной игре. Слава богу, что выиграли и все играли хорошо".

"Несмотря на поражение от шведов, в эмоциональном плане никто не отчаивался. Одну игру сыграли, завтра следующая, не нужно зацикливаться, все ребята это поняли и с новыми силами сыграли. Волнения уже меньше было", - добавил он.

По словам защитника, несмотря на то что предыдущая игра была менее суток назад, проблем с восстановлением не было. "Думаю, все чувствовали себя хорошо, но мы и собирались к этому турниру заранее, поэтому в физическом плане все было нормально", - подчеркнул Мухамадуллин.

Сборная России следующий матч на турнире сыграет 30 декабря с командой Словакии.