"Сан-Хосе" в серии буллитов обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Барабанов набрал два очка

ТАСС, 29 декабря. "Сан-Хосе" на своей площадке со счетом 8:7 по буллитам обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Сан-Хосе" отметились Александр Барабанов (3-я минута), Ник Бонино (12), Радек Шимек (26), Джеффри Виль (26), Тимо Майер (35), Томаш Гертл (42) и Логан Кутюр (54). У "Аризоны" отличились Лоусон Крауз (6, 48), Янис Мозер (18, 40), Клейтон Келлер (28), Шейн Гостисбеер (57) и Эндрю Лэдд (59). Победный буллит на счету Кутюра.

Россиянин Барабанов помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей. 27-летний форвард в нынешнем сезоне набрал 17 (4 заброшенные шайбы + 13 голевых передач) очков в 26 матчах.

"Сан-Хосе" набрал 33 очка после 31 встречи и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе. "Аризона" с 15 очками после 30 матчей располагается на последнем, восьмом месте в Центральном дивизионе. В следующем матче "Сан-Хосе" в ночь на 31 декабря примет "Филадельфию", "Аризона" в ночь на 3 января на своей площадке сыграет с "Далласом".

Регулярный чемпионат НХЛ возобновился после паузы в ночь на среду. Перерыв должен был продлиться с 24 по 27 декабря, однако из-за коронавируса он начался 23 декабря, а завершился 28-го. По информации канадского телеканала Sportsnet, по состоянию на вечер 28 декабря в ковид-протоколе лиги находились 126 игроков.

В другом матче игрового дня "Вегас" в гостях со счетом 6:3 обыграл "Лос-Анджелес".