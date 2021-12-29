"Арсенал" выкупил у "Рубина" футболиста Степанова

1 июля "Арсенал" арендовал Степанова у "Рубина". Срок соглашения истекал в июня 2022 года.

"Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому "Рубину", - сказал Аджоев. - Но у тульского "Арсенала" была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной, для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ, стабильно играет в лиге не первый сезон".

"Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее", - добавил руководитель "Арсенала".

Аджоев рассказал, что "Арсенал" продолжает работать на трансферном рынке. "Состав у нас хороший, но усиление всегда необходимо, - отметил он. - Однако все это будет уже в новом году. Пока же хочется поздравить всех болельщиков с наступающим праздником, поблагодарить их за поддержку и терпение, а также пожелать всего самого наилучшего!"

В текущем сезоне Степанов провел за "Арсенал" 17 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Тульский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах.