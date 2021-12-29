Футболист Ломовицкий перешел из "Спартака" в "Рубин"

ТАСС, 29 декабря. Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Футболист подписал контракт с казанским клубом до конца сезона-2025/26.

Ломовицкому 23 года, в текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" 21 матч в разных турнирах, отдав одну голевую передачу. Футболист выступал за московский клуб с 2018 года, при этом уходил в аренду в тульский "Арсенал" (дважды) и "Химки".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. "Рубин" с 22 очками располагается на 10-й позиции.