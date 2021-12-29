Умер бывший тренер и футболист "Зенита" Станислав Завидонов

ТАСС, 29 декабря. Бывший полузащитник и тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Станислав Завидонов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Футбольный клуб "Зенит" приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова", - говорится в сообщении.

Завидонов родился 14 октября 1934 года в сибирском Канске. Начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В "Зенит" пришел в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские "Трудовые резервы", за которые играл с 1954 года, проведя 33 матча и забив один гол. За "Зенит" выступал с 1957 по 1966 год, принял участие в 254 матчах, отметившись 32 раза. Вызывался в олимпийскую сборную СССР, за которую провел три матча.

После окончания игровой карьеры в 1967 году Завидонов работал тренером, полтора года (1988-1989) возглавлял "Зенит", а следующие два был вице-президентом петербургского клуба.