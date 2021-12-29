В ЦСКА рассчитывают, что суд отклонит заявление компании "Бета" о банкротстве клуба

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА ожидает, что суд откажет в принятии заявления от компании "Бета", которая требует признать футбольный клуб банкротом. Об этом рассказал представитель адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Александр Первушин, представляющий ЦСКА, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

28 декабря компания "Бета" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ЦСКА. Ранее суд частично удовлетворил требования ООО "Бета" и взыскал с ЦСКА сумму задолженности в размере 348,453 млн рублей, но затем исполнение решения было приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы. "Бета" является правопреемником ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона ЦСКА "ВЭБ-Арена".

"Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же, - сказал Первушин. - Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день. На самом деле у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано".

"Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас. У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу, одно из них на 100% в нашу пользу. В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне", - добавил Первушин.

Стадион "ВЭБ-Арена" был открыт 12 сентября 2016 года, вместимость арены составляет 30 114 человек. Стоимость постройки оценивается в $350 млн. Помимо футбольного стадиона в комплекс вошли детско-юношеская спортивная школа, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса возведена 38-этажная офисная башня, примером для которой послужила форма Кубка УЕФА, который армейцы завоевали в сезоне-2004/05.